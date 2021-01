Berlin (ots) -



- Umsatzplus der Gesamtfranchisewirtschaft von 4,6%

- Stimmungslage: FKI wieder auf 138% gestiegen

- 63% der Mitgliedssysteme nehmen Pandemie-Auswirkungen kaum oder positiv wahr



Die aktuelle Franchisestatistik zeigt auch im Krisenjahr 2020 eine positive

Entwicklung der Franchisewirtschaft auf. Demnach haben die bundesweit rund 930

Franchisesysteme im vergangenen Jahr 138.748 Franchisepartner, das sind 4% mehr

als noch im Vorjahr. Insgesamt sind rund 749.198 Mitarbeiter bei den 176.240 (+

2,6%) Franchisebetrieben beschäftigt, was einer Steigerung von 4,5% entspricht.

Zahlen, die selbst im Corona dominierten 2020 auf Wachstum und Weiterentwicklung

hinweisen. Verstärkt wird dies durch die Entwicklung des Gesamtumsatzes: Im

Vergleich zum Vorjahr ist dieser um 4,6% auf 135 Milliarden Euro erneut

gestiegen.





Dienstleistungssektor weiter an der Branchenspitze: Der Dienstleistungssektorbleibt mit 38% an der Spitze der Branchenverteilung. Einen Wechsel gab es aufPlatz zwei: Hier hat der Gastronomie- und Freizeitsektor (30%) den Handel (21%)abgelöst. Den vierten Platz belegt weiterhin das Handwerk, nun mit 11%. DasRanking der Branchen im Jahr 2020 bestätigt die unangefochtene Spitze. Bewegungbleibt bei den übrigen Plätzen. Die Nachhaltigkeit der Branchendaten wird sichin den Erhebungen der folgenden Jahre zeigen.Stabile Partnerentwicklung setzt sich fort: Die Partnerentwicklung konnten diebefragten Franchisesysteme ein weiteres Mal steigern. Lag die Anzahl derFranchisenehmer in 2019 bei 133.000 so wuchs sie im vergangenen Jahr um 4% aufüber 138.000 an. Hochgerechnet auf die Gesamtfranchisewirtschaft wurden damitrund 5.300 Partnerschaften mehr als 2019 unter dem Markendach einesFranchisesystems eigegangen. Und das unter deutlich erschwerten Bedingungen desCoronajahres. Auf welche Zielgruppen mehrheitlich gesetzt wird, umGeschäftsideen erfolgreich zu multiplizieren wurde ebenfalls abgefragt: Mit 30%stehen angestellte Fach- und Führungskräfte weiterhin auf dem ersten Platz,gefolgt von freien Unternehmen (24%), bestehenden Franchisenehmern (17%) undeigenen Mitarbeitern (9%). "Das Thema Konversion, also die Umwandlung undEingliederung bestehender Unternehmen in ein Franchisesystem dürfte künftigweiter an Bedeutung gewinnen, schließlich kristallisiert sich aktuell heraus,dass das Modell Franchise der Krise, dank des stabilen Netzwerkes,vergleichsweise gut gewachsen ist", erläutert Torben Leif Brodersen,Hauptgeschäftsführer des Deutschen Franchiseverbandes.Zahlen spiegeln Resilienz und Widerstandskraft wider: Insgesamt lässt sich anden Zahlen des Jahres 2020 eine Widerstandskraft gegenüber äußeren Einflüssen