SpareBank 1 SMN Notice of election meeting for the holders of Equity Capital Certificates (ECCs) in SpareBank 1 SMN. See enclosure. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments ECC Notice 2021 ECC FORM OF PROXY 2021