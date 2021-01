Cartier Resources startet 30.000 Meter-Bohrprogramm auf zweitem Goldprojekt!

Cartier Resources startet ein 30.000 Bohrmeter Explorationsprogramm für sein Benoist-Goldprojekt. Die Franko-Kanadier rechnen zudem mit der neuen Ressourcenschätzung für ihr Flaggschiffprojekt Chimo-Mine.

Während der Markt gespannt auf das Ressourcen-Update für die Chimo-Mine wartet, startet Cartier Resources (0,29 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) ein umfassenden Bohrprogramm auf seinem zweiten Goldprojekt Benoist. Die Franko-Kanadier wollen insgesamt 30.000 Bohrmeter niederbringen ( ausführlich hier ). Dort werden zwei Diamant-Bohrgeräte im Einsatz sein und die Arbeiten in vier Phasen umsetzen. Das Pusticamica-Vorkommen auf Benoist besitzt bereits eine erste Ressourcenschätzung mit 134.400 Unzen Gold bei Durchschnittsgraden von 2,87 g/t Goldäquivalent in der höheren Kategorie „indicated“ sowie 107.000 Unzen Goldäquivalent (2,3 g/t) in der Kategorie „inferred“ ( siehe hier ).

Cartier Resources wartet auf die neue Ressourcenschätzung

Im Fokus steht allerdings weiterhin das Flaggschiff-Projekt Chimo-Mine. Hierfür wird zeitnah mit der Veröffentlichung einer neuen Ressource gerechnet, die die Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2020 berücksichtigt. Hierfür liegt eine erste Schätzung mit rund 1,2 Mio. Unzen Gold (ausführlich hier) bereits vor. Cartiers CEO Philippe Cloutier hofft, dass man nun die Marke von 2 Mio. Unzen Gold knacken kann (ausführlich hier). Solche Gutachten werden von unabhängigen Unternehmen erstellt, Cartier hat also keinen Einfluss darauf. Mit 2 Mio. Unzen dürfte eine Neubewertung der Aktie anstehen. Denn spätestens jetzt wird das Unternehmen für Übernehmer interessant, da die Chimo-Mine aufgrund der bestehenden Infrastruktur zügig und mit niedrigen Investitionskosten in Betrieb genommen werden kann. Aktuell kommt Cartier Resources auf einen Börsenwert von 67,7 Mio. CAD, also etwa 43,7 Mio. Euro. Wie viel die Chimo-Mine wert sein könnte, haben wir an dieser Stelle einmal erläutert.

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,29 CAD | 0,20 Euro

Börsenwert: 67,7 Mio. CAD (voll verwässert)

Anzahl Stücke: 214,9 Mio.

Optionen/Warrants: 16,4 Mio. / 1,3 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 233,5 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (16,4%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)