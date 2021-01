Vonovia SE: Ordentliche Hauptversammlung soll am 16. April 2021 virtuell stattfinden

DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Vonovia SE: Ordentliche Hauptversammlung soll am 16. April 2021 virtuell stattfinden (News mit Zusatzmaterial) 25.01.2021 / 11:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ask 0,44

Ask 0,44

Ask 0,47

Ask 0,47

Bochum, 25. Januar 2021 - Die ordentliche Hauptversammlung der Vonovia SE soll in diesem Jahr am 16. April 2021 stattfinden. Vonovia plant dabei, die Hauptversammlung - wie bereits 2020 - virtuell zu veranstalten.

Im Rahmen der Gesetzgebung zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie hat der Bundesgesetzgeber die Möglichkeit für virtuelle Hauptversammlungen bis Ende 2021 verlängert. Zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie anderer Beteiligter soll die Hauptversammlung von Vonovia erneut virtuell stattfinden. Dabei werden alle Anforderungen an eine virtuelle Hauptversammlung erfüllt.



Finanzkalender 2021:



4. März 2021: Geschäftsbericht 2020

16. April 2021: Hauptversammlung

4. Mai 2021: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2021

6. August 2021: Halbjahresbericht 2021

4. November 2021: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2021



Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 56,0 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.