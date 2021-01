GOLDMAN SACHS belässt ASTRAZENECA auf 'Sell'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Keyur Parekh

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 65,75

Kursziel alt: 65,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts positiver Studiendaten mit dem Medikament Calquence zur Behandlung der chronisch lymphatischen Leukämie (CLL) auf "Sell" mit einem Kursziel von 6575 Pence belassen. Er werte die Meldung zwar positiv, entscheidend für den Erfolg seien aber noch andere Details wie etwa zur Vorteilhaftigkeit, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 07:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.