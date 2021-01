RBC belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 208

Kursziel alt: 184

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 184 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie Analyst Tom Narayan in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick schrieb, favorisiert er für 2021 im Autosektor Hersteller von Premium-Fahrzeugen und Trucks. Insgesamt stehe der Sektor angesichts der Wachstumserwartungen vor einem guten Jahr. Anleger dürften dabei über die einzelne Quartalstendenzen hinweg schauen und sich auf die mittelfristige Dynamik im Sektor konzentrieren./tih/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2021 / 17:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.