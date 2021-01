GOLDMAN SACHS belässt BNP PARIBAS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jean-Francois Neuez

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 56 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Französische Banken hätten 2020 letztlich das schlimmste umschifft, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Montag vorliegenden Studie. 2021 seien nun Kreditqualitäten und die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) maßgeblich. BNP und Credit Agricole blieben seine "Top Picks" in Frankreich./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 01:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.