Offenbach am Main (ots) - Mit insgesamt rund 1.074 Millionen Euro konnte dieWirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) im Auftrag des Landeshessische Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Gesundheitseinrichtungen seitBeginn der Corona-Pandemie im März 2020 unterstützen. Dabei handelt es sich umHilfen in Form von (Treuhand-) Darlehen, Krediten, Zuschüssen, Beteiligungen undBürgschaften. "Die anhaltend besorgniserregende Dynamik des Infektionsgeschehenssorgt weiterhin für erhebliche Einschränkungen unseres sozialen undwirtschaftlichen Lebens. Daher sind viele Unternehmen, Betriebe undSelbstständige in Hessen trotz der vielfältigen Corona-Hilfsangebote, die wirseit Beginn der Pandemie gemeinsam mit dem Land, dem Bund und anderen Akteurenaus der hessischen Wirtschaft im Eiltempo erarbeitet und bereitgestellt haben,noch immer wirtschaftlich geschwächt. Somit setzen wir auch im neuen Jahr allesdaran, die hessische Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen.Das bedeutet auch, dass wir die Hilfen regelmäßig auf den Prüfstand stellen undgemeinsam mit dem Land dort, wo es nötig ist, nachjustieren. Wir stehenUnternehmen und Selbstständigen zur Seite, damit wir nach der Krise wiedergemeinsam durchstarten können", erklärte Dr. Michael Reckhard, Mitglied derGeschäftsleitung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.Die WIBank hat allein an die hessische Wirtschaft seit Beginn derCorona-Pandemie bis Ende 2020 mehr als 7.650 Kredite und Darlehen alsCorona-Hilfen mit einem Gesamtvolumen von rund 236 Mio. Euro bewilligt. Hierbeihaben vor allem kleine und mittlere Unternehmen im Bereich der gewerblichenWirtschaft und freiberuflich Tätige in Hessen von den beiden bereits Ende Märzund Anfang April eingeführten Landes-Hilfsprogrammen Hessen-Mikroliquidität undLiquiditätshilfe für KMU in Hessen profitiert.Die Hessische Landesregierung ist sich der wichtigen Rolle der WIBank, geradewährend der Corona-Pandemie, aber auch darüber hinaus, bewusst: "Für uns ist esoberste Priorität, dass die hessischen Wirtschafts- und Finanzhilfen fürUnternehmen schnellstmöglich umgesetzt werden können. Gut, dass wir in Hesseneine so leistungsstarke Förderbank haben, die dabei als wichtiger Partnerfungiert. In der Krise zeigt sich das eindringlich: Insbesondere kleine undmittlere Unternehmen werden bei Investitionen und mit Betriebsmitteln durchpassgenaue Förderkredite bestmöglich beraten und unterstützt", sagte HessensWirtschaftsminister Tarek Al-Wazir."Es ist gut, dass Hessen mit dem Sondervermögen 'Hessens Gute Zukunft Sichern'in der Lage ist, flexibel auf die Krise zu reagieren. Das Land hat immer