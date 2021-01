PTC schließt Übernahme von Arena Solutions ab

Boston (ots/PRNewswire) - - Kombination von Arena Solutions und Onshape

positioniert PTC als Marktführer in SaaS CAD + PLM



- Erweiterung der SaaS-Geschäftseinheit unter der Leitung von Mike DiTullio;

Jamie Pappas folgt DiTullio als Leiter des weltweiten Vertriebs



- ARR-Wachstum für das erste Quartal 2021 dürfte nahe dem oberen Ende der

Prognose liegen





PTC(NASDAQ: PTC) hat die Übernahme von Arena Solutions, der branchenweit führenden Software as a Service (SaaS) Product Lifecycle Management (PLM) Lösung, abgeschlossen. Der Zusammenschlussvon Arena Solutions und Onshape, von PTC in 2019 übernommen, etabliert PTC alsführenden Anbieter von reinen SaaS-Lösungen für den Produktentwicklungsmarkt underweitert die Präsenz von PTC im attraktiven Mittelstandsmarkt, wo SaaS-Lösungenzum Standard werden."Arena Solutions und Onshape werden gemeinsam eine leistungsstarke reineSaaS-CAD- und PLM-Lösung anbieten, die in der Lage ist, den sich schnellentwickelnden Trend hin zu SaaS für Produktdesign, -entwicklung und-realisierung zu bedienen", sagt Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "Diekombinierte Lösung hilft Herstellern dabei, die Zusammenarbeit zu verbessern undInnovationen in der 'neuen Normalität' zu beschleunigen, die durch die weltweitePandemie entstanden ist.