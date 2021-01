Neue Studie der University of Calgary und von Curelator(TM) zeigt, dass zwischen Stress und Migräne erstaunlicherweise kein Zusammenhang besteht

Cambridge, Mass. (ots/PRNewswire) - - Bei nur 7,1 % der Patienten standen deren

Anfälle mehrheitlich im Zusammenhang mit einem erhöhten Stressempfinden. 76 %

aller Migräneanfälle standen im Zusammenhang mit einem gleichbleibenden oder

abnehmenden Stressempfinden.



- Bei dieser bislang größten Stress-Migräne-Studie wurden 351 Patienten drei

Monate lang beobachtet.





- Die von Curelator(TM) geleitete und in Zusammenarbeit mit der UniversitätCalgary durchgeführte Studie ist einzigartig. Das Besondere daran ist, dassstatt aggregierten Daten individuelle Muster analysiert wurden.Mit seinem heute bekannt gegebenen, neuen Datenmaterial stellt Curelator(https://n1-headache.com/) (TM) die uralte Ansicht in Frage, dass Stress einbedeutender Auslöser für Migräneanfälle ist. [1] Die Ergebnisse werden in derJanuarausgabe der führenden medizinischen Fachzeitschrift Headacheveröffentlicht. Sie unterstreichen, wie wichtig bei Migräne personalisierte,phänotypische Analysen und Behandlungspläne sind.Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei nur 7,1 % der Patienten deren Anfällemehrheitlich im Zusammenhang mit einem erhöhten Stressempfinden standen. Diemeisten Personen (61,5 %) hatten bei über 50 % ihrer Anfälle vorhergleichbleibende Stressniveaus. Nur 3,4 % hatten die Hälfte ihrer Anfälle nachabnehmenden Stressniveaus. Die restlichen Personen (28 %) hatten vor ihrenAnfällen eine Mischung aus erhöhten, gleichbleibenden und/oder abnehmendenStressniveaus.Unter allen Personen gab es zudem nur vor 24 % der Migräneanfälle ein erhöhtesStressempfinden. Vor 76 % der Migräneanfälle hatten die Patienten dagegen eingleichbleibendes oder sogar abnehmendes Stressempfinden."Diese Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass das Stressempfinden als Auslöservon Migräneanfällen bei den meisten Patienten von geringerer Bedeutung ist alszuvor angenommen ", meint Dr. med. Serena Orr. Sie ist Seniorautorin der Studie,Kopfschmerzspezialistin und Kinderneurologin und forscht an der Cumming Schoolof Medicine der University of Calgary in Kanada . "Dies widerspricht derbisherigen Annahme, dass erhöhter Stress immer wieder Migräneanfälle auslöst.Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser Zusammenhang eher selten ist. "Die internationale Studie, die unter Leitung von Curelator(TM) mit derUniversität Calgary durchgeführt wurde, ist die bisher größte, die denZusammenhang zwischen Stressempfinden und Migräne untersucht hat. Dies giltsowohl für die Anzahl der Teilnehmer (351 Patienten) als auch für dieStudiendauer (drei Monate). Die Teilnehmer hatten im Laufe der Studie insgesamt2.115 Migräneanfälle. Jeder einzelne wurde dahingehend analysiert, welches