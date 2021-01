Photon Energy sichert langfristige Projektfinanzierung für weitere 14.1 MWp in Ungarn

- Die langfristige Finanzierung auf Projektebene in Höhe von 4,6 Mrd. Forint (12,9 Mio. Euro) wird von der Bank für 15 Jahre zur Verfügung gestellt.

- Dies ist die zweite langfristige Projektfinanzierung des Unternehmens mit der CIB Bank, die nun auch der zweite internationale Finanzierungspartner der Photon Energy Group auf dem ungarischen Markt ist.



Amsterdam - 25. Januar 2021 - Photon Energy (WSE: PEN, die "Gruppe") gibt bekannt, mit der ungarischen CIB Bank einen zweiten langfristigen Finanzierungsvertrag auf Projektebene für zehn seiner Photovoltaik (PV)-Kraftwerke in Ungarn abgeschlossen zu haben.

Das zu refinanzierende Portfolio umfasst zehn METÁR-lizenzierte PV-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,1 MWp am Standort Püspökladány. Die Projekte speisen seit ihrer Inbetriebnahme zwischen Oktober und November 2020 saubere Energie in das Stromnetz ein.

Die Finanzierung in Höhe von 4,6 Mrd. Forint (12,9 Mio. Euro) wird für 15 Jahre von der CIB Bank, einer Tochtergesellschaft der italienischen Intesa Sanpaolo-Gruppe und der zweitgrößten Geschäftsbank in Ungarn, zur Verfügung gestellt.

"Mit dieser zweiten Finanzierung mit der CIB Bank haben wir die langfristige Projektrefinanzierung unserer verbleibenden Kraftwerke in Ungarn sichergestellt", kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO von Photon Energy. "Damit sind alle unsere ungarischen Projekte langfristig und auf Projektebene erfolgreich refinanziert. Mit der freigesetzt Liquidität ist es uns ermöglicht, unsere Pläne für ein kontinuierliches Wachstum fortzusetzen und unser Portfolio weiter auszubauen."

Photon Energy lieferte die Planungs- und Bauleistungen (EPC) für alle oben genannten Kraftwerke über seine Tochtergesellschaft Photon Energy Solutions HU Kft. Die Konzerntochter Photon Energy Operations HU Kft. wird das langfristige Monitoring sowie Betrieb und Wartung für die Kraftwerke übernehmen.



Unternehmensprofil - photonenergy.com

Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstrom- und Wasserlösungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von Solarstromsystemen abdeckt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 100 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 74,7 MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von 594,6 MWp in Australien (580 MWp in Partnerschaft mit Canadian Solar), 96,6 MWp in Ungarn, 4,6 MWp in Polen und 97,4 MWp in Rumänien. Außerdem werden Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 300 MWp weltweit erbracht. Photon Water konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Wasseraufbereitungs- und Sanierungslösungen sowie entsprechende Dienstleistungen weltweit. Photon Energy hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist an den Börsen in Warschau, Prag und München zugelassen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Europa, Australien und Südamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.



Medienkontakt

Martin Kysly

Photon Energy Group

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Ende der PressemitteilungEmittent/Herausgeber: Photon Energy NVSchlagwort(e): Energie

25.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



1162937 25.01.2021