Hammer! Monster! Netflix!

Es gibt Aktien, deren Kurse immer weiter steigen, obwohl sie das eigentlich nicht sollten.

Amazon ist so ein Beispiel: 20 Jahre lang wurde die Aktie als zu teuer und Zocker-Papier beschrieben, weil das Unternehmen keine Gewinne machte. Bis sich irgendwann die Erkenntnis durchsetzte, dass das Unternehmen sehr wohl profitabel arbeitet – nur dass das Starren auf den Jahres-Überschuss bei Wachstums-Unternehmen halt der falsche Ansatz ist. Operativ verdiente Amazon schon lange Geld, nur reinvestierte Jeff Bezos jeden Cent in weiteres Wachstum. Und der Amazon-Kurs kletterte immer höher an der „Wall of Worry“, der „Mauer der Sorgen“.

Für Netflix gilt das Gleiche: Das Unternehmen wächst schnell und schreibt Verluste. Immer wieder gibt es Kapital-Erhöhungen, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Und es gibt unzählige Markt-Beobachter, die Netflix unmittelbar vor dem Scheitern sehen und den Kurs in einer bisher ungeahnten Blase. Naja, bis Tesla „passierte“, nun erscheint die Netflix-Blase gar nicht mehr so imposant.

Auch der Netflix-Kurs kletterte jahrelang schier unaufhaltsam höher an dieser „Wall of Worry“ und die immer mal wieder stattfindenden heftigen Kurs-Rücksetzer waren bisher immer gute Nachkauf-Gelegenheiten. Bisher. Denn nun sieht sich der Streaming-King immer größerer Konkurrenz ausgesetzt, in den „Streaming-War“ steigen immer mehr Kämpfer ein und wollen ihr eigenes, möglichst großes Stück vom Kuchen abknapsen.

Und Netflix? Zeigt sich beeindruckt. Von sich selbst..

Die heutige Ausgabe entstand wieder in Zusammenarbeit mit Michael C. Kissig, Value Investor und Betreiber des Blogs iNTELLiGENT iNVESTiEREN.

