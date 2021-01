Mehr Sicherheit für den Mittelstand in Österreich / Gemeinsame Offensive von Corporate Planning und Erste Bank (FOTO)

Hamburg (ots) - Die CP Corporate Planning AG (CP) stärkt ihre internationale

Partnerlandschaft. Neuestes Mitglied des wachsenden CP-Netzwerks ist die Erste

Bank, das Leitinstitut der Österreichischen Sparkassengruppe und eine der

größten Bankengruppen des Landes. Unter dem Motto "Sichere Finanzplanung in

unsicheren Zeiten" ermöglichen Corporate Planning und Erste Bank kleinen und

mittelständischen Unternehmen den Einstieg in ein professionelles

Liquiditätsmanagement und eine integrierte Finanzplanung zum Festpreis.



Besser planen und entscheiden





"In unsicheren Zeiten mit zunehmend dynamischen Märkten wächst die Bedeutung voneffizienter Planung und Forecasting. Das gilt insbesondere für kleine undmittelständische Unternehmen sowie ihre Finanzierungspartner", weiß MatthiasKläsener, CEO der CP Corporate Planning AG. "Gemeinsam mit unserem neuen PartnerErste Bank haben wir zwei attraktive Software-Pakete geschnürt, die Unternehmenin Österreich den schnellen Start in eine verlässliche Planung ermöglichen unddamit die Voraussetzungen für eine Kreditvergabe schaffen."Professionelles Finanzcontrolling für alleSmart Planner ist die ideale Einstiegslösung für Unternehmen mit einerBetriebsleistung bis 15 Mio. Euro. Das Rundum-Sorglos-Paket zum Festpreisumfasst neben der Lizenzgebühr auch die Cloudnutzung, Support undOnline-Trainings. Für Unternehmen mit einer Betriebsleistung über 15 Mio. Euround Interesse an einer professionellen Lösung ohne großen Ressourceneinsatz istCorporate Planner Finance genau das Richtige. Hier sind die Implementierung undder Strukturaufbau mit individueller Planungslogik ebenso im Paketpreisenthalten wie der monatliche Import-Service der Ist-Daten und Trainings mitExpertInnen des Controller Instituts.Integrierte Finanz- und Erfolgsplanung zum Festpreis"Besonders in der aktuellen Situation ist eine präzise Unternehmenssteuerungunerlässlich. Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, braucht man aufKnopfdruck die richtigen Informationen. Mit dieser Lösung haben unsere Kundendie wichtigsten Kennzahlen immer im Auge und können somit auch rasch Maßnahmensetzen wenn nötig. Das ist nicht nur ein wesentlicher Vorteil für dieUnternehmen, sondern es stärkt auch das Vertrauen zu anderen Stakeholdern", soWillibald Cernko, Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Als Partnerder CP Corporate Planning AG kann die Erste Bank ihren Kunden somitkostengünstige Pakete mit Planungssoftware zum Fixpreis anbieten.Über Erste BankErste Bank und Sparkassen gehören zu Österreichs größten AnbieterInnen vonFinanzdienstleistungen. Rund 15.500 MitarbeiterInnen betreuen in mehr als 1.000Filialen und Bankstellen über 3,8 Millionen KundInnen. Im Jahr 2019 haben ErsteBank und Sparkassen mehr als 28.000 Menschen den Traum der eigenen vier Wändenerfüllt, 292 Millionen Euro Zinsen an heimische SparerInnen ausgeschüttet undüber 22.000 JungunternehmerInnen zur Selbstständigkeit verholfen oder sie beischon bestehenden Unternehmen weiter begleitet.Über Corporate PlanningDie CP Corporate Planning AG bietet seit mehr als 30 Jahren anwenderfreundlicheund flexible Software für die Unternehmenssteuerung im Mittelstand. Die Lösungenfür die operative Planung, integrierte Finanz- und Erfolgsplanung sowieKonsolidierung (zertifiziert nach IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 und IDW RS FAIT 4)laufen auf einer technologischen Plattform und sind ohne IT-Kenntnisseeinsetzbar. Dem innovativen Self-Service-Ansatz für flexible Planung, moderneAnalysen und individuelles Reporting nach den International BusinessCommunication Standards (IBCS) vertrauen mehr als 4.000 Unternehmen, darunterHellmann Worldwide Logistics, die Privatmolkerei Bauer, Julius Meinl, dieDeutsche Flugsicherung und Drykorn. Neben dem Hauptsitz in Hamburg ist CorporatePlanning an neun weiteren Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich,England und den Niederlanden vertreten.Pressekontakt:Simone DoerfnerChief Marketing & Corporate Communications OfficerCP Corporate Planning AGGroße Elbstraße 27, D-22767 HamburgTel.: +49 40 431333-0E-Mail: mailto:simone.doerfner@cp.agWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/74567/4820325OTS: CP Corporate Planning AG