Ingelheim am Rhein (ots) -



- Boehringer Ingelheim ist einer der 16 weltweiten Top Employer

- Einzelauszeichnungen auch in 27 Ländern sowie den Regionen Europa,

Asien-Pazifik und Lateinamerika

- Boehringer Ingelheim punktet bei Strategie, Unternehmenskultur und

Mitarbeiterverbundenheit



Das Top Employers Institute hat Boehringer Ingelheim erstmals als "Global Top

Employer" ausgezeichnet und damit als einen der weltweit 16 besten Arbeitgeber.

Die Auszeichnung belegt, dass sich das forschende Pharmaunternehmen stark an den

Bedürfnissen und am Wohl seiner Mitarbeitenden orientiert. Bereits in den

vergangenen sieben Jahren war Boehringer Ingelheim regelmäßig in vielen Ländern

und Regionen unter den Top-Arbeitgebern aufgeführt. Dieses Jahr bekommt

Boehringer Ingelheim die Auszeichnung insgesamt in 27 Ländern, zusätzlich für

die Regionen Europa, Lateinamerika und Asien-Pazifik. Das unabhängige Top

Employers Institute zertifiziert weltweit Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden

hervorragende Arbeitsbedingungen bieten möchten und deren Entwicklung

unterstützen. Grundlage ist ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm zur

Untersuchung des Personalmanagements mit abschließendem ausführlichem Feedback.







erfolgreichen, langfristig angelegten, strategischen Ausrichtung überzeugen,

außerdem mit einer modernen Führungskultur und gelungener

Mitarbeiterkommunikation. Das Top Employers Institute hebt zusätzlich die

starke, integrative Unternehmenskultur hervor. Das alles führe zu enger

Verbundenheit und Loyalität der Mitarbeitenden untereinander sowie zum

Unternehmen selbst.



"Für uns alle stellte das letzte Jahr eine große Herausforderung dar, gerade mit

Blick auf das Wohl unserer Mitarbeitenden. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns

ganz besonders über die Auszeichnung als Global Top Employer 2021. Die

Auszeichnung ist eine schöne Würdigung des herausragenden Arbeits- und

Entwicklungsumfeldes bei Boehringer Ingelheim - und das zeigt mir als

Verantwortlichem für den Bereich Human Resources Deutschland, dass wir uns bei

Boehringer Ingelheim auch mit unserer Personalarbeit sehr gut positionieren",

sagt Christian Knudsen, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor mit

Verantwortung für Human Resources bei Boehringer Ingelheim.



Ein Beispiel für die Mitarbeiterorientierung ist das flexible Arbeitsumfeld.

Hier hat das gut etablierte mobile Arbeiten unter anderem dabei geholfen, dass

während der COVID Pandemie Mitarbeitende ihre Arbeit schnell an die

Anforderungen des Gesundheitsschutzes anpassen und den Geschäftsbetrieb von zu

Hause aus aufrechterhalten konnten. Als weiteren Punkt nennt die Jury das Seite 2 ► Seite 1 von 2



Im Vergleich mit den Mitbewerbern konnte das Unternehmen insbesondere mit seinererfolgreichen, langfristig angelegten, strategischen Ausrichtung überzeugen,außerdem mit einer modernen Führungskultur und gelungenerMitarbeiterkommunikation. Das Top Employers Institute hebt zusätzlich diestarke, integrative Unternehmenskultur hervor. Das alles führe zu engerVerbundenheit und Loyalität der Mitarbeitenden untereinander sowie zumUnternehmen selbst."Für uns alle stellte das letzte Jahr eine große Herausforderung dar, gerade mitBlick auf das Wohl unserer Mitarbeitenden. Vor diesem Hintergrund freuen wir unsganz besonders über die Auszeichnung als Global Top Employer 2021. DieAuszeichnung ist eine schöne Würdigung des herausragenden Arbeits- undEntwicklungsumfeldes bei Boehringer Ingelheim - und das zeigt mir alsVerantwortlichem für den Bereich Human Resources Deutschland, dass wir uns beiBoehringer Ingelheim auch mit unserer Personalarbeit sehr gut positionieren",sagt Christian Knudsen, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor mitVerantwortung für Human Resources bei Boehringer Ingelheim.Ein Beispiel für die Mitarbeiterorientierung ist das flexible Arbeitsumfeld.Hier hat das gut etablierte mobile Arbeiten unter anderem dabei geholfen, dasswährend der COVID Pandemie Mitarbeitende ihre Arbeit schnell an dieAnforderungen des Gesundheitsschutzes anpassen und den Geschäftsbetrieb von zuHause aus aufrechterhalten konnten. Als weiteren Punkt nennt die Jury das