DEUTSCHE BANK belässt Norma Group auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Norma Group angesichts der anstehenden Quartalsberichte von Autozulieferern von 23 auf 30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Jahr 2020 dürfte für die Zulieferfirmen der Autoindustrie stark zu Ende gegangen sein, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte den Aktien zwar helfen, der Fokus von Anlegern richte sich aber bereits auf die Ausblicke, die in der Corona-Krise nur vage ausfallen dürften./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 07:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.