Die gute Nachricht vorweg: Brent C.O. verstand es auch in den letzten Handelstagen, die psychologisch wichtige Marke von 50,0 US-Dollar zu verteidigen. Allerdings verlor die Aufwärtsbewegung deutlich an Schwung. Das nächste wichtige Etappenziel – der Bereich von 60,0 US-Dollar wurde nicht erreicht. Zuletzt tendierten die Ölpreise wieder etwas schwächer.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Brent C.O. hieß es unter anderem an dieser Stelle „[…] Nach einer Seitwärtsbewegung nahm Brent C.O. zuletzt wieder Fahrt auf und übersprang hierbei die nächste wichtige Widerstandsmarke von 54,5 US-Dollar. Dieser Ausbruch muss sich in den nächsten Tagen zwar erst noch manifestieren, doch mit einem Wochenschluss oberhalb von 55,0 US-Dollar scheint der Anfang diesbezüglich gemacht zu sein. So ganz langsam kommt Brent C.O. zudem in den Anziehungsbereich der 60 US-Dollar. In der aktuellen Konstellation ist es wichtig, dass Rücksetzer weiterhin begrenzt bleiben. Sollte es jedoch zu einem Abtauchen unter die 46,5 US-Dollar kommen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Brent C.O. profitiert wie andere Rohstoffe auch von der aktuellen Gemengelage, die im Wesentlichen von einem schwächeren US-Dollar und der „Impfstoffhoffnung“ bestimmt wird. […]“.



Über mangelnde Unterstützung seitens des konjunkturellen Umfelds konnte sich Brent C.O. nicht beklagen. Zuletzt wurden eine Reihe relevanter Daten oberhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf die jüngsten chinesischen BIP Daten und die Daten zur chinesischen Industrieproduktion verwiesen. Auch US-Daten fielen überaus robust aus, wie etwa der aktuelle Markit PMI Herstellung sowie der Philadelphia-Fed- Herstellungsindex.

Dagegen ließ die in den letzten Wochen noch zu beobachtende Unterstützung seitens des Devisenmarktes nach. Der US-Dollar konnte sich hier stabilisieren bzw. leicht erholen. Ob es sich bei der Dollar-Erholung nur um ein Strohfeuer handelt, bleibt abzuwarten. Ein schwacher Greenback stützt im Allgemeinen die Rohstoffpreise.

Als „Stimmungskiller“ für den Ölmarkt entpuppten sich die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 15.01. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 01.01. mit 486,6 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein deutlicher Anstieg um 4,4 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld jedoch mit einem Rückgang der Rohöllagerbestände gerechnet und war dementsprechend „bedient“. Der Gesamtbestand in Höhe von 486,6 Mio. Barrel liegt noch immer etwa 9 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Die EIA gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 15.01. mit 11,0 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche unverändert an.

Kurzum. Nach der zurückliegenden Aufwärtsbewegung überrascht die aktuelle Konsolidierung bei Brent C.O. aus technischer Sicht nicht. Damit allerdings nicht mehr daraus wird, sollte Brent C.O. die eminent wichtige Marke von 50,0 US-Dollar nicht unterschreiten. Weitere Unterstützungen finden sich bereits bei 54,5 US-Dollar und 52,5 US-Dollar. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar. Brent C.O. muss über 57,3 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) bzw. 60,0 US-Dollar, um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln…