Huawei unterstützt Studierendeninitiative be.boosted

Berlin (ots) - Huawei Technologies, einer der weltweit führenden Anbieter von

Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen, ist ab sofort

offizieller Partner des studentischen be.boosted Leadership-Netzwerks. Huawei

unterstützt damit den digitalen Führungsnachwuchs in Deutschland und leistet

einen wichtigen Beitrag, junge Menschen mit den Kompetenzen für die digitale

Zukunft auszustatten.



Carsten Senz, Head of Corporate Communications bei Huawei Technologies

Deutschland, unterstreicht die Bedeutung von Technologie für die Entwicklung von

Wirtschaft und Gesellschaft: "Wir erleben heutzutage eine beispiellose Evolution

durch digitale Technologien. Sie verändern die Art und Weise, wie wir

miteinander kommunizieren und wie sich Kommunikation auf Menschen und

Gesellschaften auswirkt. Daher ist es für den Nachwuchs wichtiger denn je,

sowohl Technologien als auch Kommunikationsprozesse zu verstehen, um als

Führungskräfte verantwortungsbewusst unsere Zukunft zu gestalten und Brücken zu

bauen."





be.boosted e.V. wurde 2014 in Heidelberg von Studentinnen und Studenten mit demZiel der wirkungsorientierten Nachwuchsförderung gegründet. Dieinterdisziplinäre Initiative bietet eine inspirierende Umgebung für persönlicheWeiterentwicklung und die Entwicklung innovativer Ideen - unabhängig vonWeltanschauungen, Wissenschaftsfeld oder persönlichem Hintergrund.Der Vorstand von be.boosted e.V. freut sich auf die Zusammenarbeit mit Huawei:"Wir sind stolz, Huawei als starken Unterstützer von be.boosted bekanntgeben zukönnen. Auf der Grundlage der technologischen Kompetenzen von Huawei und unsererErfahrung in Rhetorik- und Verhandlungstraining, werden wir in Zusammenarbeitmit dem Huawei Digital Seeds-Programm eine dreitägige Veranstaltung durchführen,bei der sowohl unsere Mitglieder als auch die Seeds aufgefordert werden, ihreFähigkeiten im Rahmen einer Fallstudie gemeinsam anzuwenden."Weitere Informationen zur be.boosted-Initiative finden sich unterhttps://www.be-boosted.org/ . Informationen zum Seeds for the Future Programmvon Huawei sind unterhttps://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html abrufbar.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel derWeltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direktoder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhenhat weltweit 194.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei GeschäftsbereichenCarrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig.Huawei beschäftigt über 96.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklungund betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mitPartnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sichdas größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: mailto:patrick.berger@huawei.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/108888/4820347OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH