Unser bester Musterdepotitel glänzt mit einer sagenhaften Performance: 1.749%!

Unser bester Musterdepotitel glänzt mit einer sagenhaften Performance: 1.749%! Wir kauften das Papier am 22.7.2015 zum Kurs von 32,51 Euro. Aktuell 601 Euro. Trotz Corona oder geradezu wegen Corona verzeichneten die unter dem Holdingdach versammelten digitalen Finanzmarktplätze im vergangenen Geschäftsjahr hohe Wachstumsraten. Mit ihren rund 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier Segmenten: Kredit-, Immobilien-, Versicherungsplattformen und Privatkunden. CEO Ronald Slabke freut sich über Marktanteilsgewinne auch im Geschäftsjahr 2020. Im Segment Kreditplattform erhöhte Europace, der größte B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deuschland, im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr sein Transaktionsvolumen um 32% auf 90 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen erhöhte sich um 21% auf 13 Milliarden. Das Volumen der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit blieb in einem stark rückläufigen Gesamtmarkt stabil. Auch die Marktplätze für Sparkassen und Genossenschaftsbanken legten kräftig zu. Im Segment Privatkunden steigerte der internetbasierte Finanzvertrieb Dr. Klein das vermittelte Volumen um 24% auf mehr als 9 Milliarden. Für das neue Geschäftsjahr stellt Unternehmenslenker Slabke weiteres Wachstum in Aussicht. Am 15. März werden die Lübecker ihre vorläufigen Geschäftszahlen vorlegen. 2019 stieg der Umsatz um 27% auf 337 Millionen, während der operative Gewinn um ein Drittel auf 52 Millionen zulegte. Wermutstropfen: Die Aktie ist schon sehr hoch bewertet. Marktkapitalisierung 3,9 Milliarden. Das KGV schätzungsweise 90! Das ist schon sehr sportlich. Auf der anderen Seite steht aber das kräftige und gleichmäßige Gewinnwachstum über viele Jahre. Fazit: Im Musterdepot lassen wir unsere schönen Gewinne laufen. Für den Neueinstieg würden wir eine kräftige Korrektur abwarten.