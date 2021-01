DEUTSCHE BANK belässt SALZGITTER AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum Schlussquartal 2020 auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Stahlkocher habe besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die zukunftsgerichteten Aussagen ein Zeichen der Zuversicht./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 07:19 / GMT