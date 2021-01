Investoren können die Anleihe von Pandion noch bis zum 26. Januar um 14 Uhr zeichnen. Eigentlich sollte die Zeichnung bis zum 29. Januar (Freitag) laufen. Gestartet wurde die Emission am vergangenen Freitag (22. Januar). Das Interesse von institutionellen Investoren und Privatanlegern ist jedoch so groß, dass die Zeichnung frühzeitig endet. Dies deutet an, dass das Immobilienunternehmen die Anleihe vollständig platziert ...