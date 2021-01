Die sieben größten Anfängerfehler beim A/B-Testing (FOTO)

Offenburg (ots) - Wer die letzten Jahre nicht unter einem Stein verbracht hat,

kennt die Vorteile von A/B-Tests: Sie zeigen bereits im Vorfeld präzise, was auf

einer Webseite in Sachen Customer Journey funktioniert und was nicht. Das spart

Zeit und steigert im besten Fall die Umsätze. Dennoch liefern viele A/B-Tests

keine brauchbaren Ergebnisse. Kein Wunder: Hier lauern zahlreiche Stolperfallen

- dieser Ratgeberartikel enttarnt sie.



Fehler eins: Sie starten mit zu komplizierten Tests







Kopfschmerzen. In puncto A/B-Testing heißt das: Bleiben Sie locker und

überstürzen Sie nichts. Immer der Reihe nach und keine zu großen Schritte am

Anfang. Wie beim Bodybuilding: Wer mit zu hohen Gewichten beginnt, handelt sich

nicht nur einen Muskelkater ein, sondern vielleicht sogar eine Verletzung.

Nehmen Sie deshalb anfangs nur kleine Gewichte, konzentrieren Sie sich auf die

exakten Bewegungsabläufe und prägen Sie sich diese ein. Übertragen auf A/B-Tests

heißt das: Zeit lassen, auf Details achten, Sicherheitsmaßnahmen einbauen.

Einfache Tests haben am Anfang noch einen weiteren Vorteil: Es stellen sich

schnell Erfolgserlebnisse ein. Zu komplexe Aufgaben sorgen für Frust und

demotivieren. Leicht überspringbare Hürden sorgen hingegen für gute Laune und

Lust auf mehr. Motivierende Aufgaben können beispielsweise das Testen von

Produkttexten und Landing Pages sein.



Fehler zwei: Nicht jeder Test wurde mit einer Hypothese im Hinterkopf entwickelt



Kein Konzept? Keine gute Idee! A/B-Tests ohne Ideen und solide Datengrundlagen

bringen nichts - Bauchgefühl, Münzwurf oder vage Vermutungen reichen nicht als

Grundlage. Jedem seriösen Test sollte eine Analyse der Webseitendaten

vorausgehen, um Schwachpunkte zu identifizieren. Sie benötigen solide Theorien

und Hypothesen, ohne die A/B-Testläufe häufig scheitern. Diese lassen sich aus

Datenquellen wie Analytics, Heatmaps, Umfragen, Interviews, Usability-Tests oder

heuristischen Analysen aufstellen. Dabei hilft es, sich in den Kunden zu

versetzen. Stichwort: Empathie. Wieso verhält sich die Kundschaft nicht immer

so, wie Sie es erwarten? Befragen Sie sich selbst, wenn Sie über die Seite

surfen: Was stört Sie? Oft fehlt Testern der Abstand zu der Website, treten Sie

ein paar Schritte zurück und betrachten Sie das Ganze mit anderen Augen. Dann

fällt das Erstellen einer Hypothese leichter. Das könnte ungefähr so aussehen:

"Indem ich Änderung x vornehme, wird Messgröße y oder z kaum, etwas oder

deutlich besser, weil ... (Daten/Theorie einfüllen)". Diese Vorgehensweise

optimiert nicht nur die Tests, sondern auch die Conversions. Los geht's mit dem Seite 2 ► Seite 1 von 3



Mit dem Kopf durch die Wand - diese Vorgehensweise sorgt meist nur für eins:Kopfschmerzen. In puncto A/B-Testing heißt das: Bleiben Sie locker undüberstürzen Sie nichts. Immer der Reihe nach und keine zu großen Schritte amAnfang. Wie beim Bodybuilding: Wer mit zu hohen Gewichten beginnt, handelt sichnicht nur einen Muskelkater ein, sondern vielleicht sogar eine Verletzung.Nehmen Sie deshalb anfangs nur kleine Gewichte, konzentrieren Sie sich auf dieexakten Bewegungsabläufe und prägen Sie sich diese ein. Übertragen auf A/B-Testsheißt das: Zeit lassen, auf Details achten, Sicherheitsmaßnahmen einbauen.Einfache Tests haben am Anfang noch einen weiteren Vorteil: Es stellen sichschnell Erfolgserlebnisse ein. Zu komplexe Aufgaben sorgen für Frust unddemotivieren. Leicht überspringbare Hürden sorgen hingegen für gute Laune undLust auf mehr. Motivierende Aufgaben können beispielsweise das Testen vonProdukttexten und Landing Pages sein.Fehler zwei: Nicht jeder Test wurde mit einer Hypothese im Hinterkopf entwickeltKein Konzept? Keine gute Idee! A/B-Tests ohne Ideen und solide Datengrundlagenbringen nichts - Bauchgefühl, Münzwurf oder vage Vermutungen reichen nicht alsGrundlage. Jedem seriösen Test sollte eine Analyse der Webseitendatenvorausgehen, um Schwachpunkte zu identifizieren. Sie benötigen solide Theorienund Hypothesen, ohne die A/B-Testläufe häufig scheitern. Diese lassen sich ausDatenquellen wie Analytics, Heatmaps, Umfragen, Interviews, Usability-Tests oderheuristischen Analysen aufstellen. Dabei hilft es, sich in den Kunden zuversetzen. Stichwort: Empathie. Wieso verhält sich die Kundschaft nicht immerso, wie Sie es erwarten? Befragen Sie sich selbst, wenn Sie über die Seitesurfen: Was stört Sie? Oft fehlt Testern der Abstand zu der Website, treten Sieein paar Schritte zurück und betrachten Sie das Ganze mit anderen Augen. Dannfällt das Erstellen einer Hypothese leichter. Das könnte ungefähr so aussehen:"Indem ich Änderung x vornehme, wird Messgröße y oder z kaum, etwas oderdeutlich besser, weil ... (Daten/Theorie einfüllen)". Diese Vorgehensweiseoptimiert nicht nur die Tests, sondern auch die Conversions. Los geht's mit dem