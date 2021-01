Der Biotech-Konzern Novavax, der unter anderem ein weit fortgeschrittenes Entwicklungsprogramm in der dritten klinischen Pahse für den COVID-19 Impfstoff NVX-CoV2373 zum Abschluss voran treibt, könnte an der US-Börse heute in den Mittelpunkt rücken. Der Grund sind einige News von Novavax, die erst nach Handelsschluss an der NASDAQ am Freitag bekannt wurden. So hat das Unternehmen mit dem Staat Kanadas einen Liefervertrag für den ...