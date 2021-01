Die Kosten für die neue CO2-Abgabe reduzieren - mit einem Kaminfeuer

Frankfurt am Main (ots) - Nicht nur an der Zapfsäule, auch im Heizungskellersteigen 2021 die PreiseWer in diesem Jahr zum ersten Mal eine Tankstelle angefahren hat, mussteschlucken. Denn die Anzeigetafel verhieß nichts Gutes, die Kraftstoffpreisewaren sprunghaft gestiegen. Der Grund: Die neu eingeführte CO2-Abgabe auffossile Energieträger als zentrale Maßnahme für den Klimaschutz. Pro TonneKohlenstoffdioxid werden jetzt 25 Euro fällig. Dadurch verteuert sich Benzin um7 und Diesel um 8 Cent pro Liter. Bis 2025 steigt der CO2-Preis schrittweise auf55 Euro pro Tonne.Neben dem Verkehr ist auch die Wärmeerzeugung von der Abgabe betroffen. Mit demErgebnis: Öl und Gas werden teurer. Während sich bei Erdgas die Kilowattstunde(kWh) um 0,6 Cent erhöht, steigt der Liter-Preis für Heizöl um 7,9 Cent. Wasbedeutet das für private Haushalte? Eine Durchschnittsfamilie verbraucht ineinem mittelgroßen Haus typischerweise 20.000 kWh Erdgas, was in etwa 2.000Litern Heizöl entspricht. Bei Erdgas ergibt das im laufenden Jahr Mehrkosten von120 Euro; bei einer Ölheizung 158 Euro. Darauf macht der HKI IndustrieverbandHaus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam.