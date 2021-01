Berlin (ots) - Wenn es technisch und organisatorisch möglich ist, bekommen dieallermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Wunsch, vom Homeoffice auszu arbeiten, erfüllt. Das ergibt eine repräsentative Civey-Umfrage unterBeschäftigten. Die Aussage "Ich will im Homeoffice arbeiten, mein Arbeitgeberbietet es aber nicht an, obwohl es technisch und organisatorisch möglich wäre",trifft auf rund 85 Prozent der Befragten nicht zu, nur etwa zehn Prozentbestätigen die Aussage mit "Ja", fünf Prozent sagen "weiß nicht". Bei einerdetaillierteren Auswertung zwischen Angestellten und Beamten zeigt sich, dassBeamte sehr viel häufiger ein Homeoffice-Angebot vermissen, obwohl es technischund organisatorisch möglich wäre. So antworten 14 Prozent der Beamten auf dieFrage mit Ja, bei den Angestellte sind er nur rund neun Prozent.INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr sieht mit Blick auf dieses Ergebniskeinen weiteren Handlungsbedarf des Gesetzgebers. Pellengahr: "Die allermeistenUnternehmen und ihre Beschäftigten wissen, dass weniger Mobilität, wenigerZusammenkünfte und mehr Distanz die Verbreitung des Virus verringert. Nahezuüberall, wo es möglich ist, wird daher vom Homeoffice aus gearbeitet. Das istgut so. Hier ist Eigenverantwortung gefragt und hier wird offensichtlicheigenverantwortlich gehandelt. Einen über die aktuellen Maßnahmen hinausgehendenRegelungsbedarf kann ich nicht erkennen. Im Gegenteil. Dass die Arbeit imHomeoffice so schnell angeboten werden konnte und so rege genutzt wird, liegtvermutlich auch daran, dass Unternehmen und Beschäftigte flexibel undeigenverantwortlich handeln und nicht von komplizierten Regelwerken undübergriffigen Kontrollen gebremst wurden."Eine Grafik mit den Umfrageergebnissen finden Sie auch unter www.insm.de (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=GUEz-2F4ZyOUIqqnJOuuvrQF3oQfNyyul-2Fnf7LcP81-2FDM-3DYg-c_r5rOVA-2FnFnbzUEN99GXvs2-2F3Kt-2Bit5H-2B9DwcYCMZL-2BG-2F6Keo78ouTvfunbzpss4c38ta5xsDwMTM-2FxZuh9g91u4rgu0q2hacwyRqVUF4yuynMfB75goUfXI9LvGgBzePayCiMwMJ6lsDWOjGbaVyJVeDrnBxHNDEbDJZ1wwnsF-2BF5-2BxoUWfhwDQTfXsG8WDAbpw0O5ZX7yo7-2Bwg8CS5osC8R9dQfBpXAZTHgPzUor-2BXx-2FKuwZaoLHatMAMXCpe3qyq-2F3Ps-2B5hI5woyRP16w-2FOBrhOYtCvkTnpJk94JAAmP5EfVOVtWTENkNsh5I13oNHplPApuEBPJm3ssyaU2-2B7-2FN3yv-2Fyui6Pulr3Jw-2BFZ1aJsKVe65ithWt28h7eGMBcP9vxZ6mCDu-2FyjB2-2BBXbpYng-3D-3D)Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der SozialenMarktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine modernemarktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden derMetall- und Elektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;mailto:hennet@insm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/4820672OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)