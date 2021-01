Niedersachsens Innenminister will Antifa-Verbot prüfen Autor: Tichys Einblick | 25.01.2021, 14:30 | 61 | 0 | 0 25.01.2021, 14:30 | Aufgrund der besorgniserregenden Entwicklungen des Linksextremismus in Niedersachsen lässt Innenminister Boris Pistorius (SPD) das Verbot der „Antifa“ prüfen. Kurz zuvor hatten Linksextreme einen Anschlag auf die Landesaufnahmebehörde (LAB) in Braunschweig verübt und dabei unter anderem mehrere Fahrzeuge zerstört. Auf „indymedia“ bekannte sich eine Gruppe anonymer Linksextremisten zu dem Anschlag und bezeichnete ihn als „praktische[n] Beitrag, um Der Beitrag Niedersachsens Innenminister will Antifa-Verbot prüfen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer