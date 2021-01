Foto: finanzbusiness WI-Bank hat insgesamt über eine Milliarde Euro an Corona-Hilfen vergeben Nachrichtenquelle: Finanz Business 30 | 0 | 0 25.01.2021, 14:22 | In 2020 bewilligte die Förderbank rund 236 Mio. Euro an Krediten und Darlehen für die hessische Wirtschaft. Zudem habe sie gemeinsam mit dem Land Hessen Bürgschaften und Treuhandzuschüsse etwa für das Gesundheitswesen, Sportvereine und Gastronomen ausgezahlt, teilte das Institut mit.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer