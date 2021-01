Von Robotik bis Edutainment: Credit Suisse AM startet übergreifenden Themenfonds Gastautor: Simon Weiler | 25.01.2021, 02:55 | 30 | 0 | 0 25.01.2021, 02:55 | Der Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund bietet ein diversifiziertes Portfolio, das auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen fokussiert ist, deren innovative Produkte und Dienstleistungen Branchen verändern und traditionelle Marktführer herausfordern. Der Fonds investiert direkt in die zugrunde liegenden Aktien der thematischen Aktienstrategien von Credit Suisse Asset Management und berücksichtigt die im Credit Suisse Sustainable Investing Framework definierten ESG-Kriterien. Die Zeichnungsperiode läuft vom 1. Februar bis 25. Februar 2021. „Alle unsere High-Conviction-Themen basieren auf robusten langfristigen Wachstumstrends“, erläutert Angus Muirhead, Leiter des Teams für thematische Aktien bei Credit Suisse Asset Management. „Unsere gründlichen Analysen und engen Kontakte mit Experten aus Industrie und Wissenschaft ermöglichen es uns, attraktive Anlagechancen zu identifizieren. Gleichzeitig dürfte die Diversifikation des Portfolios über Aktien, Sektoren und Länder hinweg auch die Volatilität reduzieren.“ » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



