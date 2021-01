---------------------------------------------------------------------------

KHD erhält Letter of Award



Köln, 25. Januar 2021 - Die Humboldt Wedag India Private Limited (HW India), Neu-Delhi, Indien, eine Tochtergesellschaft der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat am 18. Januar 2021 eine Absichtserklärung (Letter of Award) von dem Kunden UltraTech Cement Limited erhalten. Der Letter of Award bezieht sich auf drei neue Ofenlinien, eine neue Rohmehlmahlanlage mit zwei KHD Rollenpressen sowie fünf bestehende Klinker-Mahlanlagen, die mit KHD Rollenpressen leistungsgesteigert werden sollen. Das Engineering, die Lieferung von Ausrüstung sowie Services im Rahmen der Montage und Inbetriebnahme umfassen ein mögliches Auftragsvolumen von umgerechnet mehr als EUR 30 Mio. Der Kunde sowie die HW India verhandeln derzeit mit dem Ziel des Abschlusses eines entsprechenden EP(Engineering and Procurement)-Vertragspakets.



HW India wird den Auftragseingang buchen, sobald die Verträge abgeschlossen und alle Bedingungen für die uneingeschränkte Ausführung der in den Verträgen genannten Arbeiten erfüllt sind.



Zusatzinformationen:

ISIN: DE0006578008

WKN: 657800

Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

KHD Humboldt Wedag International AG

Colonia-Allee 3

51067 Köln



Kontakt

KHD Humboldt Wedag International AG

Jürgen Luckas

Chief Financial Officer

Tel.: +49 (0)221 - 6504-1107

E-Mail: juergen.luckas@khd.com

Website: www.khd.com



