DNB AM Head of Equities Hellandsvik: Diese sechs Gründe sprechen für ein positives Aktienjahr 2021 Gastautor: Simon Weiler | 25.01.2021, 03:29

Für alle diejenigen von uns, die schon länger am Finanzmarkt aktiv sind, wird 2020 mit Sicherheit eines jener einzigartigen Jahre sein, die nie in Vergessenheit geraten werden. Es war ein Jahr mit vielen menschlichen Tragödien angesichts der Pandemie, mit Todesopfern, verlorenen Arbeitsplätzen und Isolation. Als Anleger blicken wir auf ein Jahr zurück, das uns den stärksten Einbruch des globalen Aktienmarktes in der modernen Geschichte und zugleich eine der schnellsten Erholungen gebracht hat. Wir erlebten auch die größten Divergenzen zwischen Gewinnern und Verlierern, die es jemals gab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Wirtschaft praktisch zum Erliegen gekommen ist, während andere Teile floriert haben. Ich möchte mich nicht lange mit der Vergangenheit beschäftigen. Doch ich glaube, dass das es mit Blick auf die Erwartungen für 2021 entscheidend auf das derzeitige wirtschaftliche Umfeld ankommt. Insgesamt ist unser Ausblick auf den Aktienmarkt positiv. Hier sind die wichtigsten Gründe: Vor diesem Hintergrund erwarten wir eine Fortsetzung der Hausse, realistisch erscheint ein weiterer Anstieg des MSCI World um 10 bis 15% im Jahr 2021. Der Markt wird jedoch nicht notwendigerweise von mehreren Faktoren angetrieben werden, wie wir es in diesem Jahr in vielen Branchen gesehen haben. Vielmehr wird er von einem Gewinnwachstum getragen, das durch eine starke und synchrone globale Erholung des Wirtschaftswachstums unterstützt wird. Wie könnte sich dieses Szenario auf den Märkten auswirken?



