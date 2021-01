---------------------------------------------------------------------------

Harvard-Spin-off CELLVIE schließt $5M Seed-Runde ab, um eine neue Behandlungsmethode zu verfolgen: Therapeutischer Mitochondrien-Transfer

* 5-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde unter Führung von Kizoo Technology Capital



* Frisches Kapital soll für die Produktentwicklung, die Vorbereitung einer klinischen Studie in der Organtransplantation und der Erweiterung von cellvie's Pipeline in Richtung Verjüngungstherapien eingesetzt werden

* Vielversprechende erste klinische Daten, die am Boston Children's Hospital erhoben wurden, erscheinen demnächst im Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery



Zürich/Schweiz und Houston/USA, 25. Januar 2021: cellvie Inc., das führende Unternehmen im Bereich des therapeutischen Mitochondrien-Transfers (TMT) und eine Ausgründung der Harvard University, schließt eine $5-Millionen-Runde ab, um seine Produktpipeline voranzutreiben, einschließlich einer ersten Anwendung in der Verjüngung.



Mitochondrien sind eng mit dem Ursprung des komplexen Lebens, der Energie der Jungen und dem Verfall der Alten verbunden. Sie sind die Kraftwerke der Zelle, erzeugen den größten Teil der zellulären Energie und fungieren als kritische intrazelluläre Kommunikationsknoten. Eine Dysfunktion der Mitochondrien wird mit einer Vielzahl von Krankheiten in Verbindung gebracht. Von neurodegenerativen Leiden wie Parkinson und Alzheimer über Herzinfarkte und Schlaganfälle bis hin zu altersbedingter Degeneration.

"Aber die Behandlung von Mitochondrien hat sich als schwierig erwiesen", bemerkt Dr. James McCully, einer der Gründer von cellvie und Erfinder des therapeutischen Mitochondrien-Transfers sowie Associate Professor of Surgery am Boston Children's Hospital. "Deshalb sind wir dazu übergegangen, gesunde, lebensfähige Mitochondrien in Zellen einzuführen, in denen diese Organellen beeinträchtigt sind. Mit großem Erfolg. Wir können den schwächelnden Energiestoffwechsel von Zellen nachhaltig reaktivieren."