Sernova gibt die Ausübung von Optionsscheinen mit einem Erlös von 4,3 Millionen CAD und die vorzeitige Umwandlung einer Wandelschuldverschreibung bekannt

London (Ontario), 25. Januar 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass es in den vergangenen Wochen durch die Ausübung von mehr als 14 Millionen Optionsscheinen (Warrants) einen Bruttoerlös in Höhe von 4,3 Millionen CAD erhalten hat. Sernova beabsichtigt, die Einnahmen aus den ausgeübten Optionsscheinen zur Unterstützung der klinischen Diabetes-Programme des Unternehmens, einschließlich der klinischen Phase-I/II-Diabetes-Studie in den USA und der von Diabetes-Stammzellen abgeleiteten Technologien sowie zur Beschleunigung der Behandlungen von Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) und Hämophilie A zu verwenden.