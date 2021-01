Nova Mentis Life Science: Nova Mentis ist im ersten Psychedelic Index notiert

Vancouver, British Columbia - 25. Januar 2021 - Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCPK: LIBFF) ("NOVA" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen in den weltweit ersten nordamerikanischen Psychedelic Index aufgenommen wurde. Ein auf diesem Index basierender Psychedelic Exchange Traded Fund (ETF) wird voraussichtlich am 26. Januar 2021 unter dem Ticker PSYK an der NEO-Börse den Handel aufnehmen.

"NOVA entwickelt Tryptaminderivate auf Psilocybin- und Pilzbasis zur Behandlung der Autismus-Spektrum-Störung (ASD), einem ungedeckten medizinischen Bedarf. Wir haben eine präklinische Studie an einem ASD-Modell in Ratten begonnen und planen, im Februar 2021 mit der Psilocybin-Behandlung der Tiere zu beginnen. Die Vorlage eines IND bei den Aufsichtsbehörden und Phase-1-Studien zur menschlichen Sicherheit sind für Ende dieses Jahres geplant ", sagte Dr. Marvin S. Hausman, MD, Chairman des wissenschaftlichen Beirats von NOVA.

"Wir machen wichtige Fortschritte, da wir die psychedelische Forschung in das 21. Jahrhundert bringen und dabei die aktuellen medizinischen Fortschritte bei Diagnose, Behandlung und Entwicklung objektiver Biomarker nutzen, um therapeutische Reaktionen zu bestätigen.

Der North American Psychedelic Stock Index wird vom in Deutschland ansässigen Indexanbieter Solactive@www.solactive.com angeboten.

Über Nova Mentis Life Science Corp.



Nova Mentis Life Science Corp. ist ein in Kanada ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf das aufstrebende Gebiet der psychedelischen Medizin konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf, in diesem Bereich weltweit führend zu werden, indem es die modernsten medizinischen und wissenschaftlichen Technologien in sein Arzneimittelentwicklungsprogramm integriert. Zielsetzung ist, schwächende chronische Erkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf haben, wie z. B. Autismus-Spektrum-Störung (ASD).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter https://www.novamentis.ca oder per E-Mail info@novamentis.ca

Im Namen des Board of Directors

Will Rascan, President & CEO

Nova Mentis Life Science Corp.

Tel.: 778-819-0244

Gebührenfrei: 1-833-542-5323

Twitter: @novamentislsc

Instagram: @novamentislsc

Facebook: @novamentislsc

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

25.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Nova Mentis Life Science Suite 2200, 885 W. Georgia St. V6C 3E8 Vancouver Kanada ISIN: CA66980V1067 WKN: A2P7XA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE, Toronto EQS News ID: 1163070

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1163070 25.01.2021