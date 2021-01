LISSABON (dpa-AFX) - Dem auch über Parteigrenzen hinweg beliebten Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa ist in Portugal die triumphale Wiederwahl gelungen - doch Zeit zum Feiern gibt es in dem besonders hart von der Corona-Krise gebeutelten Land nicht. Das stellte der volksnahe "Presidente dos afetos", der "Präsident der Zuneigung", in seiner Siegesrede in der Nacht zum Montag unmissverständlich fest.

Der Kampf gegen die Pandemie, die das Urlaubsland derzeit im Würgegriff hat wie kaum ein anderes in Europa, sei "nun das Allerdringendste", rief der 72 Jahre alte konservative Politiker den Portugiesen entgegen. "Das ist mein, euer, unser aller Auftrag!" Das Gesundheitssystem sei wegen der drastisch steigenden Infektionszahlen "dramatisch bedroht", warnte er.