AKTIE IM FOKUS Nokia schnellt ruckartig an die EuroStoxx-Spitze - SEB-Kommentar Die Aktien von Nokia sind am Montagnachmittag unmittelbar nach US-Börsenbeginn angesprungen und haben aus dem Stand heraus bis zu 17 Prozent gewonnen. Zuletzt stand noch ein Plus von 15 Prozent auf 3,899 Euro zu Buche. Dies reichte locker für den …