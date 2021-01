Varta – was ist da los?

Der DAX hängt am Montag etwas durch, aber Varta setzt ein Ausrufezeichen! Die Aktie steigt auf einen neuen Rekord bei 144 Euro. Der Grund könnte ein möglicher Short-Squeeze sein. Dabei muss man sogar auf die wahnsinnigen Spekulationen der Robninhoods blicken. Wir erklären die Zusammenhänge ausführlich im Webinar ab 19.00 Uhr – hier kostenfrei anmelden. In unserem Börsendienst sind wir im neuen Optionsschein-Depot mit einem schönen Discount-Call auf Varta vertreten. Das Papier dreht in dieser Woche entsprechend auf.