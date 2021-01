Unsere letzte Kommentierung zum Arca Oil Index überschrieben wir am 12.01. mit „Gelingt dem Index die untere Trendwende?“.

Unsere letzte Kommentierung zum Arca Oil Index überschrieben wir am 12.01. mit „Gelingt dem Index die untere Trendwende?“. Mit großer Bewegungsdynamik ausgestattet nahm der Arca Oil Index damals Kurs auf den Bereich von 900+ Punkten.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Auch der Arca Oil Index schwang sich erneut zu einer Erholung auf. Aus charttechnischer Sicht bilden nun die beiden markanten Tiefs (443 Punkte und 540 Punkte) und das nicht minder markante Zwischenhoch (950 Punkte) eine große potentielle Doppelbodenformation. Allerdings muss sich dieser erst noch bestätigen. Damit dieses Szenario eintritt, muss der Arca Oil Index signifikant über die 950 Punkte laufen. Der aktuelle Vorstoß auf der Oberseite verläuft aktuell vielversprechend. Das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie lieferte bereits vor Wochen ein starkes Kaufsignal. Nach einer kurzen Konsolidierung, in deren Verlauf noch einmal die 800 Punkte-Marke im Fokus stand, nahm der XOI zuletzt wieder Fahrt auf. Nach dem Überschreiten des Dezember-Hochs bei 858 Punkten rückt nun so langsam der Bereich von 900 Punkten in den Fokus. Kurzum. Der Arca Oil Index hat sich aufgemacht, um möglicherweise auf der Oberseite eine Weichenstellung zu erzwingen. Hierzu muss der Index über das Juni-Hoch bei 950+ Punkten. Sollte das gelingen, so könnte sich eine große Doppelbodenformation vervollständigen. Im besten Fall geht es nun nicht mehr unter die 800 Punkte. Sollte es allerdings sogar unter die 745 Punkte gehen, ist eine Neubewertung erforderlich.“

Der ganz große Befreiungsschlag gelang dem Arca Oil Index (XOI) noch nicht. Die aktuelle Verschnaufpause bei den Ölpreisen zog der Rally im XOI den Stecker; zumindest vorerst. Nach dem veritablen Zwischensprint kommt die Konsolidierung jedoch nicht überraschend.

Aus Sicht des Arca Oil Index gilt es nun jedoch, seine unverändert gute Ausgangsposition weiterhin zu verteidigen. Aus charttechnischer Sicht wäre es daher ideal, wenn der XOI den aktuellen Rücksetzer auf 858 Punkte (Dezember-Hoch) begrenzen könnte. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Eine weitere Unterstützung lässt sich im Bereich von 800 Punkten lokalisieren. Ein Ausbruch über die 950 Punkte würde hingegen das Chartbild klären.