NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Montag erstmals die Marke von 140 US-Dollar geknackt. Die Papiere des Computerkonzerns zogen zwischenzeitlich um mehr als 4 Prozent an, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt gaben die Anteilscheine im schwachen US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,5 Prozent auf 138,32 US-Dollar nach.

Der iPhone-Hersteller wird zwar erst am Mittwoch nach Börsenschluss seine Zahlen vorlegen, Anleger und Experten positionieren sich dafür aber scheinbar schon optimistisch. Als hilfreich galten zudem entsprechend positive Analystenkommentare.