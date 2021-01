Bad Homburg Rocks neue Community Plattform ist online (FOTO)

Bad Homburg (ots) - Die Broad Busters AG hat heute den förmlichen Start deren

neuen Community Webseite Bad Homburg Rocks (https://badhomburg.rocks) bekannt

gegeben. Für jeden Bewohner der Stadt Bad Homburg, der sich auch nur einen Tick

für die Welt der lokalen Unternehmen interessiert, wird diese innovative

Umsetzung interessant sein, denn sie wird allerhand verändern.



Das Personal von Bad Homburg Rocks hat es sich zur Verpflichtung gemacht die

Bürgerinnen und Bürger aus Bad Homburg mit den Firmen vor Ort auf einer

Online-Plattform zu vernetzen.





Gemeinnützige Plattform soll helfen"Gerade in dieser schlimmen Zeit wollen die Menschen ihre regionalen Shops undFirmen begünstigen, denn sie verstehen ganz exakt, dass Existenzen undArbeitsplätze gefährdet sind und jeder Umsatz behilflich ist!", weißRegionalleiterin Silke Brand aus Schöneck zu schildern.Mit Hilfe der Online Plattform Bad Homburg Rocks liefern die Bad HomburgerFirmen den Einwohnern neue Infos zu Corona wesentlichen Themen wie z.B. diemomentanen Öffnungszeiten, spezielle Besuchsregeln, Lieferservice,Online-Bestellmöglichkeiten und bestehenden Abholmöglichkeiten.Es ist und bleibt ein kostenloses StadtportalSilke Brand von der Broad Busters Ag pointiert: "Diese Webseite ist für allegebührenfrei und werbefrei! Auch Premium Einträge sind und bleiben für alleUnternehmen temporal endlos unentgeltlich.""Bad Homburg Rocks schafft den Menschen in Bad Homburg die Option verloreneTugenden wie Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe neu für uns alle zu entdeckenund umzusetzen", ergänzt die für Bad Homburg zuständige Schöneckerin undkonstatiert noch einmal die Leitlinie der Community-Plattform: "Zusammen starkfür unsere Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, die in dieser Phase reichlich zubewerkstelligen haben, um unsere Wirtschaft auch für die Phase nach der Plage zubewahren."Es ist nur sehr schwer voraussehbar, wie lange Beschränkungen fürPrivathaushalte wie auch Unternehmen anhalten werden, und welchewirtschaftlichen und sozialen Abläufe sich selber daraus herausbilden. Das führtzu einer Kaufzurückhaltung bei den Haushalten sowie weniger Investments durchalle Unternehmen. Dadurch sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiter.Sichtbarkeit im Internet ist für lokale Unternehmen zum A und O geworden"Deshalb ist es für regionale Firmen immens wichtig exakt jetzt die richtigenMethoden zu ergreifen, um überwältigende Visibilität bei ihrer potentiellenKundschaft zu erzielen. Einzig so werden die Firmen der Kaufzurückhaltungentgegen wirken. Mit Bad Homburg Rocks spendieren wir den Bad Homburger Firmeneinen besonderen Baustein für den Weg zu mehr Visibilität im Web", ergänzt SilkeBrand.Hier finden Sie die neue Webseite https://badhomburg.rocks/