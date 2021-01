--------------------------------------------------------------

Wendlingen





- Topauswahl von Brillen bis Kontaktlinsen rund um die Uhr- pro optiker unterstützen Kunden on demand per Video, Chat oder Telefon- Onlineshop zugleich erweitertes Angebot in Pandemie-ZeitenBrillenfassungen und passende Gläser für jeden Typ, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen- und dazu noch die Beratung von Optikermeistern und Experten. Der exzellenteKundenservice, den es bei Deutschlands drittgrößter Optikerkette bereits vonjeher in den Niederlassungen gibt, ist jetzt on top auch digital möglich. Dennab sofort ist pro optik auch mit dem ersten Optik-Onlineshop mit Liveberatungüberhaupt präsent. Damit geht das Unternehmen aus Wendlingen (Baden-Württemberg)wieder einmal neue Wege und schafft ein völlig neues und einmaliges Angebot imMarkt, das in Pandemie-Zeiten ein Add-on zum stationären pro optik Fachgeschäftist. Micha S. Siebenhandl, CEO von pro optik: "pro optik zeichnet sich von jeherdurch das außergewöhnliche Know-how seiner Experten in den Fachgeschäften inganz Deutschland aus. Mit unserem neuen Onlineshop ist es gelungen, dieseExpertise auch online zu bieten, nämlich immer dann, wenn der KundeUnterstützung beim Konfigurationsprozess benötigt oder Fragen zum Produkt hat.Unser System routet die Anfrage dann zu einem freien Experten in einer Filialein Deutschland. Damit bieten wir wieder einmal einen deutlichen Mehrwert undverdeutlichen, wofür das pro in pro optik steht - nämlich für professionell."Natürlich haben sämtliche pro optik Fachgeschäfte auch im Lockdown regulärgeöffnet und sind wie gewohnt für ihre Kunden da. Sollte man aber doch einmalverhindert sein, bietet der Onlineshop jetzt ein gutes Zusatzangebot mit demgleichen unnachahmlichen pro optik Service. Denn während andere Anbieter aufChatbots und Masse setzen, kann man bei pro optik auf echte Beratung undkompromisslose Qualität bauen. Micha S. Siebenhandl weiter: "Bei unseremOnlineangebot haben wir uns auf die beliebtesten und besten Modelle jederKategorie konzentriert, um auch eine schnellstmögliche Konfiguration undLieferung zu gewährleisten." Und da die Anpassung von Gleitsichtgläsernbesonderes Know-how und Fingerspitzengefühl vor Ort erfordert, ist onlineausschließlich die Konfiguration von Einstärkenbrillen möglich - immer zumKomplettpreis.Kontaktlinsen, Sonnenbrillen und vieles mehrAußer mit Einstärkenbrillen in modernen Styles überzeugt das Shopangebot aberauch mit einem umfangreichen Portfolio an Kontaktlinsen, Pflegemitteln undnatürlich Sonnenbrillen angesagter Marken - von RayBan bis Superdry. VirtuelleAnproben und extrem schnelle Lieferzeiten runden das Angebot des neuen pro optikOnlineshops ab.pro optik setzt MaßstäbeDer neue Onlineshop ist nur eine von zahlreichen Innovationen, mit denen prooptik im Rahmen seines Wachstumskurses zuletzt von sich reden gemacht hat. Soverkündete pro optik erst vor einigen Tagen die Zusammenarbeit mit seiner neuenMarkenbotschafterin Franziska Knuppe (https://www.public-star.de/de/content/pro-optik-holt-topmodel-franziska-knuppe-als-markenbotschafterin-bord) für dieEntwicklung einer eigenen Sonnenbrillenkollektion und stellte zuletzt auch dieEinführung einer eigenen Brillenglasmarke - "pro glas by Rodenstock" - vor, diein Zusammenarbeit mit Rodenstock entstanden ist. Bis 2025 will pro optik unteranderem weitere 200 neue Fachgeschäfte eröffnen.Der neue Shop ist ab sofort unter www.shop.prooptik.de(https://shop.prooptik.de/) online.Über pro optik:pro optik ist mit rund 150 Fachgeschäften die drittgrößte Optikergruppe inDeutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2019 insgesamt 128 Mio. EuroAußenumsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar feierte2020 seinen 33. Geburtstag und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung undkontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngerenVergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEOdes Unternehmens ist seit März 2020 Micha S. Siebenhandl.https://www.prooptik.de/