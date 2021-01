Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Mehrheitlich mit Verlusten in die neue Woche Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag mehrheitlich im Minus geschlossen. Auch an den internationalen Leitbörsen überwogen zum Wochenauftakt die negativen Vorzeichen. Der ungarische Aktienindex Bux fiel um 1 Prozent auf 43 188,94 …