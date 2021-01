Leben und Sterben in Corona-Zeiten Autor: Tichys Einblick | 25.01.2021, 19:22 | 62 | 0 | 0 25.01.2021, 19:22 | Zwei Fälle, die mich berührten: Im Umfeld meiner Tochter feiert eine Demente ihren hundertsten Geburtstag. Kein Familienmitglied darf kommen, Isolation nach Vorschrift. Dafür stoßen Pfleger mit ihr kurz an. Das besondere Ziel einsam erreicht – am nächsten Tag ist sie tot. Ich erfahre, dass die Mutter einer Bekannten ebenso einsam im Heim verstarb. Nur eine Pflegekraft Der Beitrag Leben und Sterben in Corona-Zeiten erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Leserbrief. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer