The Estée Lauder Companies kündigt Wechsel in der Führungsebene des Bereichs Supply Chain an

Heute gab The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) bekannt, dass Gregory F. Polcer, Executive Vice President des Bereichs Global Supply Chain, nach fast 13 Jahren im Unternehmen die Entscheidung getroffen hat, zum 1. Juli 2021 in den Ruhestand zu treten. Sein Nachfolger wird Roberto Canevari sein, der mit Wirkung zum 1. Mai 2021 die Position des Executive Vice President für den Bereich Global Supply Chain übernehmen wird. Canevari wird direkt an Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer, berichten. Gregory Polcer wird in den nächsten Monaten eng mit Canevari zusammenarbeiten, um für einen reibungslosen, erfolgreichen Übergang zu sorgen.

„Gregory F. Polcer hat den Bereich Global Supply Chain von ELC mit herausragendem strategischem Verständnis und mit innovativem Denken geleitet", so Fabrizio Freda. „Er hat unsere Supply-Chain-Organisation zu einem wirklich integrierten, hochmodernen globalen Netzwerk weiterentwickelt, das alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit berührt und enormen Mehrwert schafft. Er war auch maßgeblich daran beteiligt, unsere zentralen Prinzipien – Sicherheit und Nachhaltigkeit – zu fördern und zu operationalisieren. Zudem war und ist er ein begeisterter, entschiedener Verfechter von Inklusion und Vielfalt innerhalb seines Teams und im Gesamtunternehmen. Die enorm positive Energie von Polcer, seinen begeisterten Führungsstil und sein herausragendes interdisziplinäres Know-how werden wir sehr vermissen."

„Ich freue mich sehr, Roberto Canevari bei The Estée Lauder Companies willkommen zu heißen", so Freda weiter. „Er ist ein sehr angesehener, begabter Supply-Chain-Experte und eine globale Führungspersönlichkeit, die erfolgreich die gesamte Supply-Chain-Organisation von mehreren globalen, markengeführten Luxusunternehmen geleitet und umgebaut hat. Im Laufe seiner Karriere war er stets darauf bedacht, eine außergewöhnliche Produktqualität, herausragenden Kundenservice sowie zukunftsweisende Nachhaltigkeitsstrategien und -praktiken voranzubringen. Canevari bringt eine einzigartige Kombination aus operativem Know-how und kreativer Begeisterung mit zu ELC. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm, um unsere erstklassige Supply-Chain-Organisation auch künftig auf innovative Weise auszubauen und zu verbessern."



