Brüssel (ots) - Aus einer Umfrage (https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2021-00131-00-00-TCD-TRA-EN.docx) geht hervor, dassnur wenige Länder die Beiträge ihrer lokalen und regionalenGebietskörperschaften wahrgenommen haben. Dies könnte die erfolgreiche Umsetzungdes Aufbauplans für Europa in Gefahr bringen. Die Ergebnisse der Umfrage wurdenin der Sitzung der Fachkommission für Wirtschaftspolitik (ECON) des EuropäischenAusschusses der Regionen (AdR) vorgestellt. Die Mitglieder der FachkommissionECON nahmen außerdem einstimmig den Entwurf der Stellungnahme zum Aktionsplanfür kritische Rohstoffe an, der von Isolde Ries (DE/SPE), Erste Vizepräsidentindes Landtages des Saarlandes und Vizepräsidentin des AdR, erarbeitet wurde.Die Umfrage wurde vom ArD und der Rat der Gemeinden und Regionen Europas ( RGRE(https://www.ccre.org/) ) durchgeführt um zu erfassen, inwieweit die Städte undRegionen an der Ausarbeitung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne beteiligtsind. Die Mitgliedstaaten müssen der Europäischen Kommission die nationalenPläne vorlegen, wenn sie Unterstützung aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en) in Anspruch nehmen wollen, die mit ihren 672,5Milliarden Euro der Eckpfeiler von "NextGenerationEU", dem Aufbauplan für Europa(https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_de) , ist.Lucia Puttrich (https://staatskanzlei.hessen.de/berlin-europa/staatsministerin-fuer-bundes-und-europaangelegenheiten-und-bevollmaechtigte-des-landes) ,Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, erklärte: "DieAufbau- und Resilienzfazilität ist das wichtigste Element des Aufbauplans.Angesichts des Umfangs der Hilfe kommt es besonders auf die Durchführung an. DerSchwerpunkt muss nun darauf liegen, dass die Gelder die Region erreichen unddort wichtige Impulse setzen. Dies bedeutet Investitionen in dieWettbewerbsfähigkeit, in den Grünen Deal, in die Stärkung des Gesundheitssystemsund in die Digitalisierung. Diese Ziele können nur umgesetzt werden, wenn dieRegionen bei der Gestaltung und Durchführung der Programme mitreden können. Denndurch Mitsprache können gemeinsame Konzepte entwickelt werden, die auf denBedarf vor Ort zugeschnitten sind. Dies ist der Grundgedanke der Subsidiarität,den wir ausdrücklich unterstützen .""Der AdR und die Fachkommission ECON legen großen Wert auf evidenzbasierteForschung, und deren Ergebnisse zeigen, dass leider nur eine Minderheit derMitgliedstaaten ihre lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der