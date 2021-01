---------------------------------------------------------------------------

CureVac kündigt geplantes Angebot von Stammaktien an



TÜBINGEN, Deutschland/ BOSTON, USA - 25. Januar 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute bekannt, in einem öffentlichen Zeichnungsangebot 5.000.000 Stammaktien anbieten und verkaufen zu wollen. Zudem geht das Unternehmen davon aus, den Zeichnern eine 30-Tage-Option für den Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich Zeichnungsrabatten und Provisionen, zu gewähren. Sämtliche Aktien werden von CureVac angeboten.

BofA Securities, Inc., Jefferies und Evercore ISI fungieren gemeinsam als Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot. UBS Investment Bank, Guggenheim Securities, Berenberg und Kempen & Co fungieren als Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot.



Im Zusammenhang mit den Aktien wurde eine Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, diese ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Solange die Registrierungserklärung nicht in Kraft getreten ist, dürfen weder Wertpapiere verkauft noch Kaufangebote angenommen werden.

Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Exemplare des entsprechenden vorläufigen Prospekts können, sofern verfügbar, kostenlos auf der Webseite der SEC ( www.sec.gov) unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen Verkaufsprospekts, sofern verfügbar, von BofA Securities bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter +1 800 299-1322 oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter +1 877 821-7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com; und Evercore Group L.L.C., zu Händen: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055 oder telefonisch unter +1 888 474 0200 oder per E-Mail unter ecm.prospectus@evercore.com. Das Angebot unterliegt Markt- und sonstigen Bedingungen. Es kann weder eine Zusicherung darüber gegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann, noch, wie der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots aussehen werden.