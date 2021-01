Start der Kampagne „Look for the WELL Health-Safety Seal“ mit Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams, Wolfgang Puck, Deepak Chopra und dem 17. Surgeon General Richard Carmona

Während die Welt weiter gegen COVID-19 kämpft und Menschen versuchen, in ihr Arbeitsleben zurückzukehren, ist es wichtiger denn je, das Vertrauen in die Sicherheit von Gebäuden und Gemeinschaftsräumen zu stärken. Heute haben sich Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams, Wolfgang Puck, Deepak Chopra und der 17. Surgeon General Richard Carmona für eine neue integrierte Werbekampagne vereint, um auf die Wichtigkeit des WELL Health-Safety Ratings aufmerksam zu machen. Es handelt sich dabei um eine evidenzbasierte Kennzeichnung durch eine Drittorganisation, die bestätigt, dass ein Gebäude oder eine Räumlichkeit die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Besucher und anderer Interessengruppen zu schützen. Die Kampagnenbotschafter laden Menschen dazu ein, in Gebäuden und Räumen nach dem WELL Health-Safety-Siegel an Fenstern und Türen Ausschau zu halten, um sich während des Aufenthalts sicherer fühlen zu können.

WELL Health-Safety Seal (Photo: Business Wire)

Diese landesweite Werbekampagne – die erste des International WELL Building Institute (IWBI), der weltweiten Autorität bei der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden durch die Nutzung von Gebäuden und Communitys – verdeutlicht den hohen Stellenwert von mehr Gesundheit und Sicherheit durch eine bessere Bauweise und Gebäudenutzung und entsprechende Unternehmensrichtlinien und berichtet darüber, was die Kampagnenbotschafter während der Pandemie am meisten vermisst haben. Von Jennifer Lopez‘ gemeinsamen Filmabenden mit der Familie bis hin zu Robert DeNiro, der ein „abwechslungsreicheres Dasein“ vermisst – jeder dieser Kulturikonen spürt die Sehnsucht nach Verbundenheit ebenso wie wir alle, auch jenseits der Auswirkungen auf ihre jeweiligen Branchen und ihren Alltag.

„Dies ist mehr als eine Sensibilisierungskampagne; sie soll konkretes Handeln bewirken. Die Kampagnenbotschafter und Prominenten arbeiten mit uns zusammen, weil sie von unseren Zielen überzeugt sind und wissen, wie wichtig es ist, dass Gebäude und gemeinsam genutzte Räume in Zukunft die Gesundheit in den Mittelpunkt stellen“, so Paul Scialla, Gründer des International WELL Building Institute und CEO der Muttergesellschaft Delos. „Um in großem Maßstab erfolgreich sein zu können, verbessern wir Innenräume und schützen auf diese Weise die Gesundheit und Sicherheit der Menschen, die sie aufsuchen.“ Das bedeutet einen Gewinn für alle Beteiligten.“