Alaska Cargo und Cold Storage erweitern die globale Kühlkette beträchtlich

Alaska Cargo and Cold Storage, LLC signed a 55-year ground lease with the State of Alaska for a 700,000-square-foot cold storage facility strategically located at Ted Stevens Anchorage International Airport, the sixth-busiest cargo airport in the world. (Photo: Ted Stevens Anchorage International Airport)

„Dieses Projekt wird den Frachttransport nach und über Anchorage verbessern, Stellen schaffen und der Welt zeigen, dass Alaska offen für Geschäftstätigkeiten ist“, safte Mike Dunleavy, Alaskas Gouverneur. „Wir sind begeistert über das Potenzial dieses wichtigen Teils der globalen Kühlkette, das Ted Stevens Anchorage International Airport und Alaska für globale Unternehmen und Geschäftsmöglichkeiten attraktiver macht.“

ACCS ist ein Joint Venture der Industriellen Chad Brownstein und McKinley Capital Management, LLC (McKinley Capital) unter Leitung von Rob Gillam. Brownstein ist der Gründer von Rocky Mountain Resources, dem Industriekomplexe in Mountain West gehören. Gillam ist der Geschäftsführer von und Investitions-Verantwortlicher bei McKinley Capital.

ANC befindet sich auf der Großkreisroute und ist innerhalb von 9,5 Stunden von 90 % von den wichtigsten Märkten in Asien, Europa und Nordamerika erreichbar. Die Unterbrechungen des Flugverkehrs während COVID-19 veranschaulichen ANCs wichtige Stellung als wichtigster Flughafen der Welt an ausgewählten Daten im Jahr 2020. Historisch betrachtet bezeichnen nur wenige Lager- und Transportanlagen auf ANC ANCs Luftfrachtunterstützung als „Durchgangsstation“. Brownstein und Gillam sagen, dass der Ausbau von ACCS, in unmittelbarer Nähe zur Flugbahn und in einer Außenhandelszone, ANC in die Lage versetzen werden, für globale Luftfrachtanbieter zu einem wichtigen Kettentransportdrehpunkt wandeln wird.