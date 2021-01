DGAP-News Upco International Inc. Ankündig wichtiges Update UpcoPay und Upco Messenger (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.01.2021, 03:59 | 29 | 0 | 0 26.01.2021, 03:59 | Upco International Inc. Ankündig wichtiges Update UpcoPay und Upco Messenger ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 25. Januar 2021) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC Pink: UCCPF) (FSE: U06) ("Upco") freut sich, die Aktionäre über die jüngsten Entwicklungen bezüglich der mobilen Plattform von Upco zu informieren. Diese Dokumente können auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com abgerufen werden.

* UpcoPay, Lizenz-Update

Upco Pay ist eine innovative, hochsichere und bequeme Direktzahlungslösung für Person-to-Person (P2P) und Person-to-Merchant (P2M)-Zahlungen. In der zweiten Phase, wenn das E-Wallet implementiert ist, werden die Nutzer in der Lage sein, Kontostände einzusehen, Guthaben aufzuladen, Zahlungen abzuwickeln und Nutzer-zu Nutzer-Geldtransfers zu tätigen sowie Devisentransfers der App zu veranlassen, ohne ein Konto erstellen oder Bankdaten eingeben zu müssen.

Strategischer Partner bietet Payment Initiation Service in ganz Europa an mit dem endgültigen Inkrafttreten des Brexit-Plan ab Januar 2021, können Inhaber von UK-Lizenzen nach der aktuellen Gesetzgebung ihre Lizenzen nicht nach Europa weitergeben und somit nicht mehr als reguliertes Unternehmen tätig sein. Wie wir bereits vor einigen Monaten vorausgesehen haben, wäre Token.io, technologischer Bankpartner von Upco mit UK-Lizenz (von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA), nicht mehr in der Lage gewesen, Dienstleistungen für Unternehmen in der gesamten EU anzubieten. Um dies zu vermeiden hat Token.io intensiv mit der Bafin (der deutschen Aufsichtsbehörde) zusammen gearbeitet um eine TPP-Lizenz (Third Party Providers) zu erhalten, die es Upco ermöglicht, ihr Passporting zu erweitern und Kontoinformations- und Zahlungsinitiierungsdienste in der EU durchzuführen.

In der Zwischenzeit hat Token.io jedoch angekündigt, übergangsweise eine Lizenz ihres strategischen Partners "Enfuce" ( https://enfuce.com/), nutzen zu können, die es Upco ermöglicht, mit der Einführung von UpcoPay in ganz Europa zu starten.

Enfuce ist von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde gemäß dem finnischen Zahlungsdienstleistungsgesetz für die Bereitstellung von Zahlungs- und Kontoinformationsdiensten autorisiert.

