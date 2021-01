JA Solar DeepBlue 3.0-Serie erhält die erste KS Zertifizierung für ein "182 Module" in Südkorea

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar, ein führender Hersteller von

Hochleistungs-Photovoltaikprodukten, gab bekannt, dass die monofaciale Version

seiner Module der DeepBlue 3.0-Serie die erste KS-Zertifizierung für Module auf

Basis von 182mm x 182mm-Wafern ("sogenannte 182-Module"), erhalten hat, und dass

damit dem Vertrieb des Produkts auf dem südkoreanischen PV-Markt nichts mehr im

Wege steht. Die bifaciale Version von DeepBlue 3.0 dürfte ebenfalls noch in

diesem Monat ihre Zertifizierung erhalten und dann stünde lokalen Kunden eine

weitere hocheffiziente Option zur Auswahl.



DeepBlue 3.0 wurde im Mai 2020 vorgestellt. Es kombiniert die Vorteile mehrerer

hocheffizienter und degradationsarmer Technologien, einschließlich der neuen

hocheffizienten PERC-Zelltechnologie PERCIUM+, und Ga-dotierter Siliziumwafer.

Dadurch ist das Produkt besonders in Bezug auf Zuverlässigkeit,

Umwandlungseffizienz und Stromerzeugung führend. Seine unvergleichliche Leistung

hat das Modul zu einer der besten Optionen gemacht, um 2021 zur Erreichung der

Netzparität beizutragen.





Im September 2020 erhielt DeepBlue 3.0 als eines der ersten "182 Modules" dieZertifizierung von maßgeblichen Zertifizierungsstellen wie TUV, LVD und EMC undkann damit auf dem internationalen PV-Markt vertrieben werden, einschließlichauf dem PV-Marktes der Europäischen Union, deren Eintrittsbarrieren besondershoch sind. Die erste Auslieferung fand im Oktober 2020 statt und seitdem wurdedas Produkt in eine Reihe von Märkten in Amerika, Europa, Asien und Afrikaverkauft und in großen PV-Freiflächenanlagen, PV-Dachanlagen,Solarfischerei-Modulen, PV-Parkplätzen usw. eingesetzt.JA Solar hat sich mit seinen qualitativ hochwertigen Produkten undDienstleistungen einen hervorragenden Ruf und einen treuen Kundenstamm imschnell wachsenden südkoreanischen PV-Markt aufgebaut. Das Unternehmen hatModule für große PV-Anlagen in Südkorea geliefert, darunter für das größteWind-Solar-Hybrid-Projekt und für das größte PERC-Bifacial-Doppelglas-Projektauf dem lokalen Markt. Mit der Einführung von "182 Modules" in densüdkoreanischen Markt können Kunden vor Ort von den führenden Produkt- undTechnologievorteilen von JA Solar profitieren. Dies wird ebenfalls förderlichfür die Entwicklung des lokalen PV-Marktes sein.