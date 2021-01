DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Kooperation

Clean Power Capital Corp.: PowerTap ( von Clean Power ) unterzeichnet endgültige Vereinbarung mit der Andretti Group über die Installation von PowerTap-Wasserstofftankstellen an vorhandenen Tankstellen sowie der Vermarktung weiterer PowerTap-Wasserstofftankstellen



26.01.2021 / 06:42

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PowerTap ( von Clean Power ) unterzeichnet endgültige Vereinbarung mit der Andretti Group über die Installation von PowerTap-Wasserstofftankstellen an vorhandenen Tankstellen sowie der Vermarktung weiterer PowerTap-Wasserstofftankstellen



VANCOUVER, British Columbia, 26. Januar, 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Clean Power gibt bekannt, dass PowerTap Hydrogen Fueling, ihr Beteiligungsunternehmen, eine endgültige Vereinbarung (die "endgültige Vereinbarung") mit Humboldt Petroleum, Inc., Peninsula Petroleum, LLC und Colvin Oil I LLC (firmierend unter GP Energy) (gemeinsam die "Andretti Group") geschlossen hat, um im Jahr 2021 PowerTaps innovative modulare Wasserstofftankstellen im US-Bundesstaat Kalifornien zu installieren. Die Andretti Group hat über 100 firmeneigene und betriebene Einrichtungen in den USA, davon 39 in Kalifornien. In der Branche gibt es in den USA ungefähr 111.000 konventionelle Benzintankstellen, von denen sich über 11.000 in Kalifornien befinden. Gemäß den Konditionen der endgültigen Vereinbarung wird PowerTap ihre Tankstellen zur Wasserstoffproduktion und Abgabe mit einer Kapazität von 1.250 kg Wasserstoff auf bestimmten Liegenschaften der Andretti Group in Kalifornien installieren. Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung wird die Andretti Group PowerTap in Andretti Groups umfassendes Netzwerk der großen Ölunternehmen, Einzelhandelsketten, Cardlock (Selbstbedienungstankstellen für Lkws, Bezahlung nur mit Kreditkarte) -Betreibern und unabhängigen Tankstellen der Andretti Group exklusiv einführen und dort vermarkten sowie PowerTap bestimmte Dienstleistungen anbieten, die Folgendes umfassen: taktische und strategische Planung, Netzwerkentwicklung, Immobilienunterstützung, Projektmanagement, Kontoverwaltung sowie verschiedene unterstützende "Betriebs und Wartungsarbeiten in Verbindung mit den Tankstellen (zusammen die "Serviceleistungen"). Diese Partnerschaftsbeziehung wird es PowerTap ermöglichen, die Bereitstellung seiner einzigartigen patentierten Technologie und eines sehr überzeugenden Modells für die Umsatzbeteiligung von Einzelhändlern schnell zu operationalisieren und zu beschleunigen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



Clean Power Capital Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de