Faseroptikumsätze im 3.Quartal rückläufig

Die Umsätze für faseroptisches Equipment waren im 3. Quartal des Jahres um 7 Prozent rückläufig. Dies besagt eine Studie der, einem Marktforschungsunternehmen aus dem Netzwerkbereich. Die Befürchtungen der Anleger, die sich in herben Kursverlusten für die betroffenen Unternehmen niedergeschlagen haben und die Herabstufungen durch die Analysten erscheinen nun doch weniger irrational, als es zunächst den Anschein hatte. Positiver Lichtblick: Die Nachfrage nach optischen Komponenten unterliegt stark zyklischen Schwankungen. Für das 4. Quartal wird daher wieder mit verstärktem Bedarf gerechnet.Die größten Verlierer sind die kleinen der Branche. Alcatel Networks , die Nummer vier am Markt und, die Nummer fünf, verlieren 19 bzw. 16 Prozent an Umsatz. Nortel Networks , der Branchenführer und Hauptkonkurrent Lucent Technologies büßen leicht ein. Starkes Umsatzwachstum verzeichneten hingegen die Nummer sechs und sieben, und, die ihren Erlös um 17 bzw. 25 Prozent steigern können. Unverändert bleibt der Umsatz beim drittgrößten Anbieter .

Die Ursache für den rückläufigen Absatz ist zum einen die Kürzung von großen Investitionen durch die Telekommunikations- und Internetanbieter, die mit fallenden Preisen für ihren Service zu kämpfen haben. Zum anderen sind die Zuwachsraten im Bereich optischer Netze auf einem so hohen Niveau angekommen, dass ein weiterhin so astronomisches Wachstum einfach kaum noch möglich erscheint. Dies gilt hingegen nicht für die Vernetzung von Großstädten. Der Absatz für Produkte dieser Kategorie ist im abgelaufenen Quartal um 37 Prozent gestiegen. Aus diesem Marktsegment konnte Cisco sein Wachstum entgegen dem Branchentrend generieren, stellt das Unternehmen doch durch die Übernahme vonspezielle Produkte für Großstadtnetze her.Doch auch der Branchenprimus Nortel bleibt optimistisch, wie kürzlich starke Käufe eigener Aktien durch Vorstandsmitglieder gezeigt haben 132637. Heute startet das Unternehmen mit einem Plus in den Markt, nachdem es angekündigt hat, im nächsten Jahr mit den Wachstumsraten deutlich über dem Marktdurchschnitt zu bleiben. Nortel erwartet einen 30-35prozentigen Umsatz- und Gewinnzuwachs gegenüber den 20 Prozent des Gesamtmarktes.Trotz der hohen Marktstellung bleibt Lucent das Sorgenkind. Nach drei Gewinnwarnungen in den letzten vier Quartalen musste Lucent herbe Kurseinbußen einstecken. Heute geht die Aktie mit einem Abschlag von 14 Prozent in den Handel, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, möglicherweise eine erneute Korrektur des Ergebnisses nach unten vornehmen zu müssen . Seit den Höchstkursen hat die Aktie über 77 Prozent an Wert verloren.(18260), (1j), (New York)